اليوم.. كواليس العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية في بالقاهرة السينمائي





تقام في الثالثة من عصر من يوم الإثنين، حلقة نقاشية بعنوان "تحت المجهر: العصر الذهبي الثاني للسينما المكسيكية"، بمناسبة اختيارها ضيف شرف الدورة 41، وذلك في قاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.



النقاش الذي يديره الناقد محمد طارق، يشارك فيه من ضيوف السينما المكسيكية، السيناريست والمخرج جيِّرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، كما حاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، والسيناريست والمنتج ميشيل فرانكو، الحائز على جائزة نظرة ما لمرتين وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والمخرج جابرييل ريبستاين، الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين الذي قدم النسخة المكسيكية من “بداية ونهاية” لنجيب محفوظ.



وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولى.



