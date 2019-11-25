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قبل انعقادها بساعات .. ننشر تفاصيل التصويت على الجمعية العمومية للمحامين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:23 ص
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نقابة المحامين
نقابة المحامين
منى صموئيل
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قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن النقابة العامة ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا لبدء أعمال التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية، المقرر انعقادها صباح اليوم الإثنين بمقر النقابة العامة للمحامين بميدان الإسعاف بالقاهرة.

وأضاف "سخي"، إنه تم تجهيز 38 لجنة بواقع لجنة لكل نقابة فرعية، فضلا عن تجهيز لجنتين إضافيتين لمحامي الإدارات القانونية، وتم تخصيص مشرفين من أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة لتنظيم عملية التصويت، والفرز، رفقة موظف من النقابة، ويتم تسجيل الحضور في كشوف مخصصة.

وعن ورقة التصويت أوضح وكيل النقابة، أنه تم إعدادها وفقا لمنطوق الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري، وسيكون التصويت بندا بندا علي ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018 وزيادة المعاشات وتعيين مراقب مالي.

وتابع: أنه عقب انتهاء عملية التصويت في تمام الخامسة مساء، سيتم البدء في عملية الفرز حسب البنود وتقوم اللجان الفرعية، بإخطار اللجنة العامة بنتيجتها، التي تقوم بدورها بتجميع النتيجة النهائية.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة إلي عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء عملية الفرز؛ لإعلان رئيس الجمعية العمومية النتيجة النهائية.
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