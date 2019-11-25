اليوم.. المخرج أبو بكر شوقي يستكشف سوق الفيلم الأمريكي بمهرجان القاهرة





يدير المخرج أبو بكر شوقي، في العاشرة والنصف من صباح الأثنين، حوارا مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Roadside Attractions، حول "استكشاف سوق الفيلم الأميركي"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة.



اللقاء الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق سميراميس، يتطرق للخطط المبتكرة التي وضعها داربيلوف على مدار أكثر من 10 سنوات، لإطلاق الأفلام المتميزة في دور العرض، وذلك من خلال شركته في لوس أنجلوس، ومن خلال تكوين علاقات فريدة مع صنّاع الأفلام، والاستديوهات المستقلة والمنصات الرقمية، حيث تمكنت شركة Roadside Attractions من إطلاق 150 فيلما بلغ مجموع أرباحها إجمالاً ما يقارب 500 مليون دولار.



وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي