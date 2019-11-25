ثروت فوزي: البترول يعيش عصره الذهبي في مصر



قال الدكتور ثروت فوزي راغب، رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إن البترول يعيش عصره الذهبي في مصر في الفترة الحالية.



وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء اليوم الأحد، أنه تم اكتشاف 284 كشف بترولي في مصر في خلال 5 سنوات.



وأشار رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إلى أن مصر مليئة بالمناطق الواعدة بالغاز، لافتًا إلى أن الصحراء الغربية تعتبر العمود الفقري لإنتاج البترول في مصر.



وأوضح أن مصر مغطاة بكمية كبيرة من النفط والغاز في جميع نواحيها، بالإضافة إلى غرب البحر المتوسط، والبحر الأحمر، حيث يوجد بهما بترول لم يكتشف بعد.



