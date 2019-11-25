عاجل.. مناصرو حركة أمل وحزب الله يرشقون الجيش والمتظاهرين بالحجارة

رشقت أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله، عناصر الجيش اللبناني والقوات الأمنية والمتظاهرين بالحجارة، وذلك في منطقة الرينغ وسط بيروت.

كما تم تحطيم خيام المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء بوسط بيروت.

ووصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل، وأطلقوا هتافات مؤيدة للحزبين، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين المتظاهرين ومناصري ميليشيات حزب الله.

وعززت قوات مكافحة الشغب انتشارها في ساحة رياض الصلح بعد تواجد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله.