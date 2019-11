شون ميندس يظهر بدون "كاميلا كابيو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية AMA 2019

ومن أبرز الذين حصدوا ترشيحات بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية لهذا العام لجائزة أفضل فنان بموسيقى البوب والروك ترشح كل من "دريك" و"كاليد"، و"بوست مالون".



ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى البوب والروك ترشحت كل من "بيلي إيليش"، وأريانا جراندي، وتايلور سويفت.

ولجائزة أفضل ديو بموسيقى البوب والروك ترشح كل من فريق BTS وفريق "جوناس برزرس"، وفريق Panic! at the Disco.



ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى البوب والروك ترشح كل من ألبوم When We All Fall Asleep، Where Do We Go? للنجمة بيلي إيليش، وألبوم Thank U، Next لأريانا جراندي، وألبوم Lover للنجمة تايلور وسيفت.



ولجائزة أفضل أغنية بموسيقى البوب والروك، ترشحت كل من أغنية "Without Me" للمغنية "هالزي"، وأغنية "Sucker" لفريق جوناس برزرس، وأغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "هاي هوبز" لفريق Panic! at the Disco، وأغنية "Sunflower " لمغني الراب بوست مالون.



ولجائزة أفضل فنان بموسيقى الكانتري ترشح كل من "كين براون" و"لوك كومبس"، و"توماس رهيت".



ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى الكانتري ترشحت كل من "كاري أندر وود"، و"كيلسيا بارليرني"، و"مارين موريس".

ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري ترشح كل من ألبوم Experiment لـ "كين براون"، وألبوم Dan + Shay وألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندروود".







نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، لقطات من وصول النجم الشاب شون ميندس للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكي الشهيرة باسم AMAs، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري، وكان وحيدا بدون حبيبته النجمة الشابة كاميلا كابيو التي من المرتقب أن تشارك بالحفل كمؤدية لأحد الفقرات الغنائية.