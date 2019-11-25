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تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:12 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة، قائلًا إنهم اكتشفوا مجموعة كبيرة من تماثيل لحيوانات مختلفة وطيور مختلفة، والعديد من المومياوات الخاصة بهذه الحيوانات والطيور، في منطقة سقارة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن سقارة كانت مركزًا لتقديس الحيوانات في مصر القديمة، ولذلك أنشأت العديد من المعابد بها.

وأشار إلى أن طائر أبو منجل كان رمزًا للمعرفة والحكمة، وأن معبد الإله حورس مثل بشكل الصقر، بالإضافة إلى العديد من المعابد التي أنشأت للمعبودات الحيوانية والطيور.

وأوضح مدير منطقة آثار سقارة، أن المصري القديم اهتم بتحنيط الحيوانات والطيور؛ لأنها كانت تمثل رمزًا دينيًا لهم.
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