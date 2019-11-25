أستاذ بالجامعة المصرية الصينية يكشف موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول



قال الدكتور ثروت فوزي راغب، رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2022، لافتًا إلى أنها يتبقى لها 30% لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



ولفت "فوزي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الأحد، إلى أن الدولة تنفق 30 مليار جنيه سنويًا لدعم أسطوانة الغاز حتى تصل لـ المنازل، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الغاز.



وأشار رئيس قسم هندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوصيل الغاز للمنازل، لافتًا إلى أنه تم تركيب 4 مليون خط غاز للمواطنين في المنازل.

