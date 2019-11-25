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برشلونة يستعيد خدمات مدافعة قبل موقعة دورتموند

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الدولي الفرنسي كليمون لونجليه بات جاهزاً للعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة، قبل موقعة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.


وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لونجليه عاد بالفعل لترديبات برشلونة الجماعية،وسيكون جاهزاً للمشاركة في موقعة كامب نو ضد دورتموند.


وأصيب الدولي الفرنسي في أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي نجح خلالها منتخب الديوك في التأهل، حيث قد تعرض لإصابة في ربلة الساق.


وغاب لونجليه عن مواجهة فريقه الماضية أمام ليجانيس بملعب بوتاركي في الجولة 14 من الدوري الإسباني، والتي فاز خلالها برشلونة بهدفين مقابل هدف بصعوبة، سجلهما النجمان ليونيل ميسي وأرتورو فيدال.


وفضل المدير الفني الإسباني "إرنستو فالفيردي" إراحته في لقاء ليجانيس والدفع بالثنائي جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي، كي لا تتفاقم إصابته.


جدير بالذكر أن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه سيغيب عن لقاء بوروسيا دورتموند القادم في دوري الإبطال بسبب تراكم البطاقات.


ويتصدر نادي برشلونة الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، كما يتصدر المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة وحيدة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، قبل مواجهتهما بملعب كامب نو يوم الأربعاء القادم.
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الكلمات المفتاحية

فالفيردي ريال مدريد برشلونة

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