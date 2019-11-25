"حماية المستهلك": رسالتنا خدمة المجتمع وقضاء حوائج المواطنين (فيديو)

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطية القضائية منصوص عليها في القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الجهاز يستمد صلاحياته من القانون، ودعم القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس السيسي.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الجهاز استحدث فكرة جديدة وهي سيارات الضبطية القضائية؛ للتأكيد على وجود الدولة في الشوارع، والحفاظ على حقوق المواطن، واطمئنان المستهلك، والتأكيد للتاجر أن هناك قانون.



وأشار إلى أن توجه الدولة في الأيام القليلة المقبلة هو انتشار السيارات في محافظات كثيرة، معلقًا: "من حق المواطن أن نوفر له هذه الخدمة"، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح 15 فرع من السيارات في 15 محافظة، متابعًا: "رسالتنا هي خدمة المجتمع، وقضاء حوائج المواطنين".

