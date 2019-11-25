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"لورين هراقي" تظهر بإطلالة فضية أنيقة على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
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أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، لقطة من وصول المغنية الشابة "لورين هراقي" العضوة السابقة بفريق "فيفث هارموني" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكي الشهيرة باسم AMAs، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.
وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.
واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.
ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.
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