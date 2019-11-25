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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. تعرف على السبب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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رياح
رياح
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بدرجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الاثنين، متوقعة أن تشهد البلاد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حيث سيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال على المناطق المكشوفة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الامطار في نهاية الفترة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليومعلى المدن المصرية، وجاءت كالتالي:
الصغرى- العظمى
القاهرة12-30
الاسكندرية16-29
السلوم12-26
السويس15-29
رفح10-25
طابا15-25
كاترين2-23
أسوان 16-31
حلايب22-25
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الكلمات المفتاحية

طقس الاثنين درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد

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