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إيهاب الحنفي: القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2019 (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن هناك عدد من المشروعات ينفذونها، حيث من المقرر أن يقضوا على المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2019.

وأشار "الحنفي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن هناك 6 مشروعات من تطوير المناطق غير الآمنة إلى العام المقبل لأنها بدأت متأخرًا، معقبا: "مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة عليها عين، ولكن هناك مشروعات تنفذ في محافظات أخرى".

وأوضح منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أن كل مشروع قاموا بتنفيذه له طابع خاص به، حيث يتسم مشروع روضة السيدة بالطابع الإسلامي، وتطوير منطقة ماسبيرو سيكون لها شكل مختلف للعمران.
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