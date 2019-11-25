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تعرف على موعد إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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طيبة 1
طيبة 1
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قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، سيتم إطلاقه اليوم الإثنين 25 نوفمبر، فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر.


وأضاف القوصى، أن القرار جاء بعد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين فى اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق، وقرر جميع الفنيين جاهزية القمر للانطلاق.


وكشف عن سبب تأجيل إطلاق القمر الجمعة الماضية قائلا: "أحد الفنيين أكد عدم جاهزيته، مما تسبب في قرار التأجيل وكذلك تكرر الأمر أمس".

 

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