المذيعة الكندية "كلتي نايت" تصل للسجادة الحمراء لحفل جوائز AMAs 2019

وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.



واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.



ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.



وكان من أبرز المرشحين للجوائز بدورة هذا العام من الـ AMAs،، لجائزة فنان العام ترشح كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت.



ولجائزة أفضل فنان صاعد ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي".



ولجائزة أفضل ديو غنائي ترشح كل من أغني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية "Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل"، وأغنية "Señorita"، للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب بوست مالون و"سوي لي".



ولجائز أفضل جولة فنية للعام، ترشح كل من الفريق الغنائي الكوري الجنوبي BTS، وأريانا جراندي وإيلتون جون و"بينك"، وإيد شيران.



ولجائزة أفضل فيديو كليب ترشح كل من فيديو أغنية "Bad Guy" لـ "بيلي إيليش"، وفيديو أغنية "7 Rings" لأريانا جراندي، وفيديو أغنية "Without Me" للمغنية "هالزي"، وفيديو أغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وفيديو أغنية "You Need to Calm Down" لتايلور سويفت.



ولجائزة الفنان المفضل على مواقع التواصل، ترشح كل من الفريق الكوري الجنوبي BTS، وبيلي إيليش، وEXO، وأريانا جراندي وشون مندس.



ولجائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم، ترشحت كل من فيلم A Star Is Born للنجمة ليدي جاجا وبرادلي كوبر، وموسيقى فيلم Bohemian Rhapsody لفرقة "كوين"، وموسيقى فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse.







نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، لقطات من وصول المذيعة الكندية "كلتي نايت" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكي الشهيرة باسم AMAs، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.