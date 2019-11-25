حسن حسني عن شائعات وفاتة.. "لو أعرف مين وراها هقدم ضده بلاغ"













أعرب الفنان حسن حسني، عن استيائه وانزعاجه الشديد من انتشار شائعات وفاته اكثر من مره خلال الفترة الماضية، عبر السوشيال ميديا.وقال حسني، أثناء مدخله هاتفية مع الأعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر": "أنا مش عارف الراجل ده عايز مني إيه كل أسبوعين تلاته يموتني، انا لو أعرف مين ده هقدم في بلاغ".يذكر أنه انتشرت بطريقه كبير شائعات وفاة الفنان الكبير حسن حسني، والذي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، إلا أن قام الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لينفي هذا الشائعات التي تم تداولها.وأضاف: "لو شوفتوا منظر أبنائي وهما جايينلي امبارح الساعة 2 بالليل مخضوضين يصعبوا على الناس، أنا معرفش الأخبار دي بتيجي منين لأني مليش علاقة بالفيس بوك ولا عندي فكرة عنه خالص، أنا لا بقرأ الفيس بوك وليس لي صلة به"وتابع عن مروج شائعات وفاته" حرام عليه، انا كنت دايما بضحك وبهزر وبقول لسه ليا ولكل اجل كتاب، بس بجد المره دي ا تأذيت نفسيا، لافتا إلى أنه تلي العديد من الاتصالات من بيروت ودبي، تطمئن على حالته الصحية.