Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني الناظر يحذر من دواء شائع الاستخدام بين المصريين لعلاج البرد (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الأنفلونزا عبارة عن فيروس ينقل إلى الأشخاص عن طريق الجهاز التنفسي، أو استخدام الأدوات الشخصية، لافتًا إلى أن الأنفلونزا تنتقل في الازدحام أيضًا.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب أن يبتعد الشخص عن الازدحام، وأن يكون في مكان به تهوية، وألا يجعل وجهه في مقابل وجه أي شخص، وأن يحافظ على النظافة العامة، وأن يحافظ على التدفئة، وعدم البصق في الشارع، مناشدًا المواطنين بالاستحمام يوميًا قبل النوم، متابعًا: "قلة الاستحمام بغرض عدم الإصابة بالأنفلونزا شيء خاطئ".

وأشار إلى أن الفيروسات تطور من نفسها باستمرار، وأن فيروس الأنفلونزا الحالي مختلف عن الذي كان متواجدًا منذ عامين، مؤكدًا أنه يجب على المصريين أن يتوقفوا فورًا عن مجموعة البرد، متابعًا: "عبارة عن كيس فيه كل الأدوية، ويتسبب في حساسية ومشكلات كبيرة"، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستخدم ما يطلق عليه بـ مجموعة البرد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني الناظر مجموعة البرد علاج البرد توك شو البرد اخبار مصر

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ حوالي 3 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا؟

للمرأة الحامل.. 6 خطوات لحمايتِك من الإصابة بنزلات البرد!

كيفية التحضير والاستعداد لفصل الشتاء؟

نصائح هامة للقضاء على الإنفلونزا و نزلات البرد الحادة

خوفًاً من الإصابة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

هاني الناظر: الدواء المصري بخير والدليل عدم انخفاض عدد السكان (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status