هاني الناظر يحذر من دواء شائع الاستخدام بين المصريين لعلاج البرد (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الأنفلونزا عبارة عن فيروس ينقل إلى الأشخاص عن طريق الجهاز التنفسي، أو استخدام الأدوات الشخصية، لافتًا إلى أن الأنفلونزا تنتقل في الازدحام أيضًا.



وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب أن يبتعد الشخص عن الازدحام، وأن يكون في مكان به تهوية، وألا يجعل وجهه في مقابل وجه أي شخص، وأن يحافظ على النظافة العامة، وأن يحافظ على التدفئة، وعدم البصق في الشارع، مناشدًا المواطنين بالاستحمام يوميًا قبل النوم، متابعًا: "قلة الاستحمام بغرض عدم الإصابة بالأنفلونزا شيء خاطئ".



وأشار إلى أن الفيروسات تطور من نفسها باستمرار، وأن فيروس الأنفلونزا الحالي مختلف عن الذي كان متواجدًا منذ عامين، مؤكدًا أنه يجب على المصريين أن يتوقفوا فورًا عن مجموعة البرد، متابعًا: "عبارة عن كيس فيه كل الأدوية، ويتسبب في حساسية ومشكلات كبيرة"، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستخدم ما يطلق عليه بـ مجموعة البرد.

