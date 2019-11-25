Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ65 جنيها (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
Advertisements
الفيل
الفيل
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على ما تردد حول رفع أسعار تذكر حدائق الحيوان في مصر بالكامل لـ65 جنيهًا، قائلًا: "هذا الخبر عاري تمامًا من الصحة، والتذكرة ما زالت بـ5 جنيهات".

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الإدارة خلال الفترة الأخيرة وجدت رغبة من قبل جروبات معينة، للمجيء إلى الحديقة وهي فارغة سواء من قبل بعض السياح أو بعض الطلاب من المدارس الدولية.

ولفت إلى أن الإدارة قررت رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة يوم الثلاثاء فقط لـ65 جنيهًا، ولكن باقي الأيام سعر التذكرة مثل ما هو، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء تكون فيه الحديقة مغلقة، وكان مخصصًا للصيانة، لذلك لن يتأثر المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حقيقة رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان حديقة الحيوان

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

'الزراعة': زيادة تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيها يومين فقط بالأسبوع (فيديو)

نائب وزير الزراعة تكشف لـ "الفجر" تفاصيل رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان

"الزراعة" تكشف تفاصيل رفع تذكرة حديقة الحيوان إلى 25 جنيه

رشاد رحيم: يكشف تفاصيل زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان (فيديو)

مدير عام حدائق الحيوانات يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار التذاكر

هل ترتفع في الأعياد؟.. القصة الكاملة لزيادة سعر تذكرة "حديقة الحيوان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status