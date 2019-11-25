حقيقة رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ65 جنيها (فيديو)

عقب الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على ما تردد حول رفع أسعار تذكر حدائق الحيوان في مصر بالكامل لـ65 جنيهًا، قائلًا: "هذا الخبر عاري تمامًا من الصحة، والتذكرة ما زالت بـ5 جنيهات".



وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الإدارة خلال الفترة الأخيرة وجدت رغبة من قبل جروبات معينة، للمجيء إلى الحديقة وهي فارغة سواء من قبل بعض السياح أو بعض الطلاب من المدارس الدولية.



ولفت إلى أن الإدارة قررت رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة يوم الثلاثاء فقط لـ65 جنيهًا، ولكن باقي الأيام سعر التذكرة مثل ما هو، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء تكون فيه الحديقة مغلقة، وكان مخصصًا للصيانة، لذلك لن يتأثر المواطنين.

