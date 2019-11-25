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عزوز عادل لـ"الفجر الفني": "أنا دايما مطمن طول ما تليفوني عليه رقم أشرف زكي"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أوضح الممثل الشاب عادل عزوز، أنه تربطه علاقة قوية بنقييب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قائلا: "أنا ببقي مطمن طول ما تليفوني عليه رقمه"، معللاً السبب بأن أشرف زكي، دائمًا يقف بجانب من يطلب منه المساعدة ودائمًا ما تكون لديه حلول سريعة ينقذ بها صاحبها.

وكشف عزوز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن علاقته القوية بأشرف زكي، حيث أنه عضو مجلس النقابة ودائمًا يتعلم دروس من أستاذه.

وتابع عادل حديثه أن علاقته بنقيب المهن التمثيلية بدأت عندما كان أشرف زكي رئيس الإتحاد وكان هو نائبًا لرئيس الاتحاد.

وقال عزوز أن أشرف زكي دائمًا كان يقول له "مهما تقع كمل" كما كان يشجعه ويحفزه لمواصلة أحلامه وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف.

وأضاف عزوز أن أشرف زكي، قدم شيئًا مهمًا لمعهد الفنون المسرحية، حيث جعل كل مخرجين الوسط الفني تأتي لكي تشاهد الطلبة ومواهبها لمساعدتهم على فرص العمل.

واختتم كلامه عن نقيب الممثلين قائلا" أنا لم أفهم لماذا هو يفعل ذلك ولكن محبة الناس التى وجدتها لدكتور أشرف جعلتني أتمنى أن أصبح مثله، فهو يعطي دون مقابل ولا ينتظر الرد".

يذكر أن آخر أعمال الممثل الشاب مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حالياً على قناة " on e".

والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.

كما يُذكر أيضاً أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.


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الكلمات المفتاحية

مشاهير عزوز عادل الفجر الفني اشرف زكي

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