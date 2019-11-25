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أحمد حسن يعلق على دخول لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع "لاكاسا دي بابل"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن تنفيذ فكرة دخول لاعبي المنتخب الأولمبي بقناع لاكاسا دي بابل في جيله صعبة للغاية.

وقال العميد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : هناك اختلاف بين الأجيال، من الصعب للغاية تنفيذ الدخول بالقناع وقت جيلنا، كان هناك تركيز شديد ولا أحد يكلم الآخر، كنا نشغل أغاني وطنية للتحفيز".

وأكمل : "رمضان نجح في احتواء اللاعبين وكان قائدا خارج الملعب وليس داخله فقط


واكد :"يجب توجيه التحية لشوقي غريب على ماقدمه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أن هاني أبو ريدة يلعب دور كبير بالتمسك في اختياره كمديرا فنيا"


وأكمل : "تعرضت أنا وشوقي غريب لهجوم شديد، كان هناك ضغوط كبير في ولايته مع المنتخب الأول".

وأتم : "نفتقد الأجواء الحماسية لكرة القدم والجماهيرية والروح العالية التي كان يلعب بها المنتخب الأولمبي".



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الكلمات المفتاحية

منتخب الاولمبي شوقي غريب احمد حسن

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