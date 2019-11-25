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بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من متتبعي أخبار حفل جوائز الموسيقى الأمريكية، لقطات من بدء توافد النجوم وضيوف الحفل للسجادة الحمراء.

ومن ضمن أوائل الواصلين للريد كاربت، كل من صوفيا كارسون، وفيلاني كولاس، وجاي ميس في.

وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.

واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.

ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
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