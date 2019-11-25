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حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة طنطا بالدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
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العميد
العميد
احمد شاكر
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يستعد فريق سموحة لمواجهة طنطا الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال6 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد طنطا الرياضي.

وضمن القائمة كلا من :
حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح.
خط الدفاع: محمد كوفى، ورجب نبيل، وكريم يحيى، وأحمد ابو الفتوح محمد الترهونى.
خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وأحمد جمال ومحمود حليمو وشريف رضا وإسلام جمال وايدى ايمومو وإسلام الفار.
خط الهجوم: رونالد وانجا ومحمد نادى وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمود فهمى.

يحتل سموحة المركز ال 11 برصيد 5 نقاط حصيلة 4 مباريات بواقع فوز وخسارة و2 تعادل، بينما يحتل طنطا المركز ال12 بنفس رصيد النقاط حصيلة 4 مباريات بواقع فوز وخسارة و2 تعادل ايضا.
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