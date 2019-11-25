حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة طنطا بالدوري

يستعد فريق سموحة لمواجهة طنطا الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال6 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد طنطا الرياضي.



وضمن القائمة كلا من :

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد كوفى، ورجب نبيل، وكريم يحيى، وأحمد ابو الفتوح محمد الترهونى.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وأحمد جمال ومحمود حليمو وشريف رضا وإسلام جمال وايدى ايمومو وإسلام الفار.

خط الهجوم: رونالد وانجا ومحمد نادى وحسام حسن وأحمد حسن مكى ومحمود فهمى.



يحتل سموحة المركز ال 11 برصيد 5 نقاط حصيلة 4 مباريات بواقع فوز وخسارة و2 تعادل، بينما يحتل طنطا المركز ال12 بنفس رصيد النقاط حصيلة 4 مباريات بواقع فوز وخسارة و2 تعادل ايضا.