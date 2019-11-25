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مواعيد مباريات السعودية في كأس الخليج العربي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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منتخب السعودية
منتخب السعودية
محمد الصو
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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لخوض منافسات كأس الخليج العربي والمقرر إطلاقها في قطر يوم 26 من الشهر الجاري.


وتغادر بعثة الأخضر السعودي، فجر الإثنين متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة عقب انضمام لاعبين الهلال السعودي، والمتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.


وتوج اليوم الهلال السعودي، ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهرًا على ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، في إياب نهائي البطولة، ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.


وكان المنتخب السعودي، خاض مباراة ودية أمام منتخب باراجواي، الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، تحضيرًا للبطولة.


وأعلن رينارد المدير الفني قائمة الأخضر السعودي والمتجهة إلى الدوحة وجاءت كالآتي:-


محمد العويس (خرج للإصابة) ، وفواز القرنى، وأمين بخارى، وعبدالله مادو، وزياد الصحفى، ومحمد خبرانى، وحسان تمبكتى، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وسلطان الغنام، وياسر الشهرانى، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وعبدالعزيز البيشى، وعبدالإله المالكى، وتركى العمار، ويحيى الشهرى، وهتان باهبرى، ونواف العابد، وسالم الدوسرى، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان.


وتم استبعاد محمد العويس حارس أهلي جدة من القائمة بعد تعرضه للإصابة بكسر مضاعف في الوجه، خلال مشاركته مع فريقه أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين، وتأكد غيابه لما يقرب من شهرين.


ويُعد المنتخب السعودي، واحدًا من المنتخبات التي تُصنف كقوة ضارية في منطقة الخليج العربي، نظرًا لإنجازاتها وأرقامها بالبطولة.


وتوج الأخضر، باللقب الخليجي ثلاث مرات في 1994 و2002 و2003، بينما جاء في مركز الوصيف في ست نسخ أخرى وثالثًا في سبع نسخ كما حقق المركز الرابع في نسخة واحدة.


وأسفرت قرعة بطولة الخليج العربي، عن وقوع منتخب السعودية فى المجموعة الثانية بجوار كل من "عمان والكويت والبحرين".


ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي من خلال التقرير الآتي:-


السعودية vs الكويت...يوم الأربعاء 27 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


السعودية vs البحرين... يوم السبت 30 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


السعودية vs عمان... يوم الإثنين 2 ديسمبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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