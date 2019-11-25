"كل دي بروفات".. تعليق صادم من حسن حسني على شائعات وفاته (فيديو)





عبر الفنان القدير حسن حسني، عن دهشته الشديدة إزاء شائعات وفاته التي يروج لها البعض كل فترة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حاجة غريبة الشائعات دي كلها بروفات!".





وتابع حسن حسني: "خايف يوم وفاتي الحقيقية مالقيش حد يسأل فيا".





وطالب الإعلام بمساعدته في إيقاف الشائعات التي تثار عنه بين الحين والآخر، وأن لا يترك المجال أمام مروجي الشائعات الكاذبة.







