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"كل دي بروفات".. تعليق صادم من حسن حسني على شائعات وفاته (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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عبر الفنان القدير حسن حسني، عن دهشته الشديدة إزاء شائعات وفاته التي يروج لها البعض كل فترة.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حاجة غريبة الشائعات دي كلها بروفات!".

وتابع حسن حسني: "خايف يوم وفاتي الحقيقية مالقيش حد يسأل فيا".

وطالب الإعلام بمساعدته في إيقاف الشائعات التي تثار عنه بين الحين والآخر، وأن لا يترك المجال أمام مروجي الشائعات الكاذبة. 


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الكلمات المفتاحية

وفاة مشاهير حسن حسني الفجر الفني

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