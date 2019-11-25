المحرصاوي: 2.2 مليار جنيه ميزانية جامعة الأزهر

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن ميزانية الجامعة 2.2 مليار جنيه، وهي تماثل ميزانية جامعة القاهرة، لكن أعداد الكليات بالأزهر أكبر من جامعة القاهرة، وكان من المفترض زيادة ميزانيتها.



وتابع رئيس جامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن البعض يتحدث بأن جماعة الازهر أغنى جامعة في العالم، وهذا غير صحيح، لافتَا إلى أن ميزانية الجامعة مستقل عن مشيخة الأزهر، وليس لديها أوقاف وخلافه.



وتابع أن جامعة الأزهر ليس لديها صناديق لجمع التبرعات على غرار بعض الجماعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الجامعات الأخرى تعمل على زيادة مخصصاتها المادية من التعليم المفتوح، وهذا غير متوفر في جامعة الأزهر.

