صحة البرلمان: مصر تحتل المركز الثالث عالميا في حالات الولادة القيصرية



وأشار "مرشد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 55% من الولادات التي تتم في مصر قيصرية، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى الثقافة المجتمعية.



وأضاف أن هناك سيدات يرفضن الشعور بالألم، أو أنهم يظلوا لمدة 16 ساعة حتى ينجبوا طفلهم الأول، فضلا على أن بعضهم يريدون تاريخ معين للولادة، منوهًا بأنه لابد من وضع معايير معينة توزع على المستشفيات والأطباء حتى يجروا الولادة قيصريا، كوجود عائق للولادة الطبيعية يتعلق بوضع الجنين، أو حالة الأم، مع توقيع عقوبات تأديبية لمن لا يلتزم.



قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النائبة إيناس عبدالحليم تقدمت بطلب لوضع آليات للقضاء على بيزنيس الولادة القيصرية، حيث تحتل مصر المركز الثالث عالميا في الولادة القيصري.