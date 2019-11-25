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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم الاثنين 25/11/2019 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام مضيفه الجونة مساء الاثنين على ستاد الجونة، والتي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي يوم الاثنين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة.


وتنقل قناتي أون سبورت وتايم سبورتس مباراة الأهلي أمام الجونة والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.


ويعود الأهلي للمشاركة في الدوري المصري مرة أخرى بعد توقف المسابقة لفترة طويلة بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي توج بلقبها بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.


ويدخل الأهلي مباراة الجونة محتلا المركز الثالث على سلم الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات، أما الجونة فيخوض اللقاء في المركز الثالث عشر بـ4 نقاط.


ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في ظهور لاعبيه بمستوى مميز أمام الجونة لتحقيق الفوز والوصول للنقطة الثالثة عشر.


ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري أمام كلا من سموحة بهدف دون رد وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأمام مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.


ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة وفي مقدمتهم حمدي فتحي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة حيث سيغيب عن الملاعب مدة ستصل إلى 6 أشهر.


ويعول فايلر في مباراة اليوم على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال رمضان صبحي والذي توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، بالإضافة إلى محمد مجدي قفشة والحارس محمد الشناوي والنيجيري جونيور أجاي والذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق منذ تولي فايلر مهمة تدريب الفريق الأحمر.


أما فريق الجونة فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعطيل الأهلي للمضي خطوة على سلم ترتيب الدوري.
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