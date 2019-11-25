بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم من قناوي (فيديو)

علق الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، على استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم من كلى احدى المرضى، بوزن 250 جرام، قائلًا: "هذه الحصوة لكي تصل إلى هذا الحجم في حاجة لسنوات طويلة، وتتكون أحيانًا دون أي أعراض".



وتابع مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج مساء DMC"، مساء الأحد، أن هذه الحصوة تتكون عندما تكون نسبة الاملاح في جسم المريض مرتفعة، وبعد ذلك قد يشتكي المريض بأعراض بسيطة، وعندما يتم الكشف وجد هذا الحصوة الكبير.



ولفت إلى أن المريض الذي تم استخرج منه هذه الحصوة شعر ببعض الآلام مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المريض الآن حالته الصحية جيدة، بعد استخراج الحصوة.

