تألق الشباب وأزمة الخط الخلفي ..وأبرز ما جاء في مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

واصل نادي مانشستر يونايتد مسلسل نتائجة المتذبذبة في الدوري الإنجليزي، بتعادل إيجابي مع مضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف في كل شبكة في مباراة مجنونة، في ختام مواجهات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "برامول لين".

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

وتقدم شيفيلد بثنائية سجلها "جون فليك" و "ليس موسيت"، إلا أن اليونايتد رد بثلاثية سجلها "براندون ويلياميز" و" ماسون جرينوود" وماركوس راشفورد، إلا أن أوليفير ماكبورني سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.





مانشستر يونايتد غني بشبابه

سجل اليافعان ماسون جرينوود وبراندون ويليامز هدفين من أهداف اليونايتد الثلاثة، في ظاهرة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2005 حين سجل الشابين واين روني و الإيطالي جوزيبي روسي هدفين لمانشستر يونايتد ضد سندرلاند.





كما سجل ثلاثة لاعبون تحت سن 22 عاماً للمرة الأولى في تاريخ اليونايتد منذ عام 1996 ضد نوتنجهام فوريست، حين سجل الثلاثي ريان جيجز وبول سكولز ودافيد بيكهام.





رقم مميز لماسون جرينوود

وأصبح جرينوود ثالث أصغر مسجل في تاريخ الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 18 عام و 54 يوماً، وذلك بعد داني ويلبيك بعمر 17 عاما و 335 يوماً و فيديريكو ماكيدا بعمر 17 عام و 226 يوماً.





أزمة الدفاع

وفشل مانشستر يونايتد في المحافظة على نظافة شباكه خارج قواعده للمباراة الثانية عشرة على التوالي، في سلسلة هي الأسوأ في تاريخ الشياطين الحمر منذ موسم 1985 – 1986، حين فشل الفريق في الخروج بشباك نظيفة خلال 15 مباراة متتالية خارج ملعب أولد ترافورد.





ترتيب مانشستر يونايتد بعد التعادل مع شيفيلد

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 17 نقطة، يحتل بها المركز التاسع، بينما أصبح رصيد شيفيلد يونايتد 18 نقطة يحتل بها المركز السادس.