مي سليم شخصية: 'فتنة' في "حواديت الشانزليزيه" كانت تحدي كبير بالنسبة لي



أوضحت الفنانة مي سليم أن شخصيتها فى مسلسل"حواديت الشانزليزيه" كانت تحدي كبير بالنسبة لها، مضيفة أنها اجهدتها فى المذاكرة لتتعرف على كل تفاصيل الشخصية وتتقنها بالطريقة الصحيحة.



وتابعت مي حديثها أثناء ضيافتها مع الإعلامي وائل الابراشي"أنها كانت تسعي لتخرج الشخصية بطريقتها الخاصة وليست مقلدة لأحد، وأنها استعانت بالشخصيات الأبيض والأسود لتعلم طريقة الكلام والأسلوب الخاص بحقبة الخمسينات".



كما ذكرت مي أن الشخصية تحتوي على تفاصيل كثيرة، وستظهر المفاجآت فى الحلقات القادمة، و ' فتنة' ليست فقط الشخصية المغلوبة على أمرها فستحدث لها تغيرات معبرة عن ذلك قائلة"الشخصية تخض بجد".



واختتمت حديثها بالشكر ل"شركة سنرجي" التى أتاحت لها الفرصة بالمشاركة فى مثل هذا العمل القيم، وأوضحت أن العمل كان مكلف فى الإنتاج بطريقة كبيرة وهذا ما ساعدهم لتقديم الشخصيات بالطريقة الصحيحة، واستغلال أدواتهم.



يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.



كما يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.