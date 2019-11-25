Advertisements
Advertisements
Advertisements

مي سليم شخصية: 'فتنة' في "حواديت الشانزليزيه" كانت تحدي كبير بالنسبة لي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
Advertisements
مي سليم
مي سليم
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أوضحت الفنانة مي سليم أن شخصيتها فى مسلسل"حواديت الشانزليزيه" كانت تحدي كبير بالنسبة لها، مضيفة أنها اجهدتها فى المذاكرة لتتعرف على كل تفاصيل الشخصية وتتقنها بالطريقة الصحيحة.

وتابعت مي حديثها أثناء ضيافتها مع الإعلامي وائل الابراشي"أنها كانت تسعي لتخرج الشخصية بطريقتها الخاصة وليست مقلدة لأحد، وأنها استعانت بالشخصيات الأبيض والأسود لتعلم طريقة الكلام والأسلوب الخاص بحقبة الخمسينات".

كما ذكرت مي أن الشخصية تحتوي على تفاصيل كثيرة، وستظهر المفاجآت فى الحلقات القادمة، و ' فتنة' ليست فقط الشخصية المغلوبة على أمرها فستحدث لها تغيرات معبرة عن ذلك قائلة"الشخصية تخض بجد".

واختتمت حديثها بالشكر ل"شركة سنرجي" التى أتاحت لها الفرصة بالمشاركة فى مثل هذا العمل القيم، وأوضحت أن العمل كان مكلف فى الإنتاج بطريقة كبيرة وهذا ما ساعدهم لتقديم الشخصيات بالطريقة الصحيحة، واستغلال أدواتهم.

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.

كما يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
Advertisements

أخبار تهمك

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بند الأهلي يحصن "بيكهام" من إغراءات الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 23 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status