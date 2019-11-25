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محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25-11-2019
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0572 جنيهًا للشراء 16.1748 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6983 جنيهًا للشراء 17.8327 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6014 جنيهًا للشراء 20.7604 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0959 جنيهًا للشراء 16.2202 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7761 جنيهًا للشراء 14.8884 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2814 جنيهًا للشراء 4.3130 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8546 جنيهًا للشراء 53.2767 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3711 جنيهًا للشراء 4.3130 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2805 جنيهًا للشراء 2.2979 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0572
|
16.1748
|
يورو
|
17.6983
|
17.8327
|
جنيه إسترليني
|
20.6014
|
20.7604
|
فرنك سويسري
|
16.0959
|
16.2202
|
100 ين ياباني
|
14.7761
|
14.8884
|
ريال سعودي
|
4.2814
|
4.3130
|
دينار كويتي
|
52.8708
|
53.2810
|
درهم اماراتي
|
4.3711
|
4.4039
|
اليوان الصيني
|
2.2805
|
2.2979
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