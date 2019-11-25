محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25-11-2019





أسعار العملات الأجنبية اليوم





تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري



