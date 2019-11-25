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محدث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25-11-2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0572 جنيهًا للشراء 16.1748 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6983 جنيهًا للشراء 17.8327 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6014 جنيهًا للشراء 20.7604 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.0959 جنيهًا للشراء 16.2202 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7761 جنيهًا للشراء 14.8884 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2814 جنيهًا للشراء 4.3130 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8546 جنيهًا للشراء 53.2767 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3711 جنيهًا للشراء 4.3130 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2805 جنيهًا للشراء 2.2979 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0572

16.1748

يورو

17.6983

17.8327

جنيه إسترليني

20.6014

20.7604

فرنك سويسري

16.0959

16.2202

100 ين ياباني

14.7761

14.8884

ريال سعودي

4.2814

4.3130

دينار كويتي

52.8708

53.2810

درهم اماراتي

4.3711

4.4039

اليوان الصيني

2.2805

2.2979

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