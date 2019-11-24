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موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الاثنين 25/11 /2019 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:45 م
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الزمالك وانبي
الزمالك وانبي
رامي بشاي
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يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول فريق امام نظيره إنبي بعد توقف طويل لبطولة الدوري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام على الاراضي المصرية.


موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في بطولة الدوري المصري
يواجه غدا الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام،ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.


ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض إلى حسم مباراة إنبي والفوز بالثلاث نقاط من اجل العودة سريعا إلى قمة الترتيب، حيث يحتل الابيض المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط.


قائمة مباراة الزمالك لمباراة إنبي في بطولة الدوري الممتاز
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الابيض لمباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز
وجاءت القائمة كالتالي :
محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط
خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.


التشكيل المتوقع للزمالك امام إنبي
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : محمد حسن، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد اوناجم مصطفى فتحي.
خط الهجوم : مصطفى محمد.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي
تبث مباراة الزمالك وانبي على شاشتي تايم سبورت واون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتها على الشباب والرياضة واون سبورت اف ام.
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