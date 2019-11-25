أسعار الدولار اليوم الإثنين 25/11/2019.. والعملة الأمريكية تستعد للبيات الشتوي





أسعار الدولار اليوم





استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأسبوع الجاري مع استعداد العملة الأمريكية للدخول في البيات الشتوي والذى يستمر حتى منتصف الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









اسعار الدولار خلال 2019





بلغت خسائر الدولار خلال العام الجاري نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









أسعار الدولار المتوقعة في 2020:





قالت دراسة بحثية إن استقرار الجنيه المصري بالقرب من 16 دولاراً يعد عاملاً رئيسياً للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:





سجل سعر الدولار في البنك المركزي 16.054 جنيه للبيع والشراء 16.174 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.









أسعار الدولار في البنوك المصرية



