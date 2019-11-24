عاجل.. العثور على جثة الشاب المفقودة أثناء التنقيب عن الآثار في الغربية

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية، أنة تم العثور على جثة الشاب "رضا السيد" الذي سقط فى حفرة بعمق ١٨ مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بمنطقة القرشى التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.



وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخص فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور علية، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وأن عدد من الأهالى قالوا ان الجن وراء ذلك وهو من خطف جثة الشاب.