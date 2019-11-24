إياد نصار عن تكريم الرئيس السيسي لأبطال الممر: فخور بنفسي

عبر الفنان إياد نصار، عن سعادته الشديدة بمشاركته في فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وضم نخبة من كبار النجوم بالوطن العربي.



وقال إياد خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج كل يوم المذاع عبر فضائية ON E، إنه سعيد بالأجواء التي أحاطت الفيلم ولاسيما بعد تكريم الرئيس السيسي لابطال الممر وإشادته بدوره وبراعته في العمل.



وأكد إياد أنه عندما كان في طريقه للإحتفال التكريمي، شعر بأنه فخور بنفسه وبمجهوده الذي تكلل بالنجاح، وأنه جاء من الأردن وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلده إلا أنه وقف أما رئيس مصر وأشاد به وقام بتكريمه هو وأبطال الفيلم، وقال: من حقي أكون فخور بنفسي.



من جانب آخر، تحدث إياد نصار عن مشاركته في مسلسل حواديت الشانزلزية، وقال إن المسلسل يناقش لأول مرة الحياة الواقعية في حقبة زمنية ماضية، وليس كباقي الأعمال التي تناقش هذه الحقبة بشكل رومانسي وتسلط الضوء على الحياة الجميلة والفساتين الكلاسيكية وقتها فقط، بل يرصد المسلسل كل ذلك بالإضافة للقبح الذي تخفى في قناع الجمال.



جدير بالذكر أن فيلم الممر يتحدث عن الفترة مابين نكسة 67 وحرب الاستنزاف وتم عرضه على القنوات الفضائية في ذكرى أكتوبر المجيدة، وهو من بطولة النجم أحمد عز، هند صبرى، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة.



قصة المسلسل



يشار إلى أن مسلسل حواديت الشانزليزيه تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات من تاريخ مصر، ويرصد جمال هذه الحقبة من حيث الشوارع والأزياء والبيوت، وتلقي الضوء أيضاً علي رجل ثري متزوج من امرأة يحبها ولكنه يعشق السهر، مما يتسبب في مشكلات بينهما، ويعرض المسلسل الجانبين الاجتماعي والعاطفي بين الأزواج.



مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، قصة أيمن سليم ، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.