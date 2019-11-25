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عمرو أديب عن قضية شهد: "مش عايز حد يطوع تاني ويقول عايز حق فلان"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان النيابة العامة سبب وفاة الطالبة شهد أحمد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة، مشيرًا إلى أنه كان تقرير شامل وواضح، مشيدًا بالبيانات التي تصدر عن النيابة العامة مؤخرًا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لغز وفاة شهد تم حله للأبد، حيث أنها كانت مصابة بالوسواس القهري، مضيفا: "ملف شهد اتقفل، وتاني مرة مش عايز حد يطوع ويقول عايز حق فلان".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "ولتكن قضية شهد عبرة لمن لا يعتبر"، مشيدا بالعبارة التي انهت بها النيابة العامة بيانها، وتوجيهها للأسر بضرورة الاقتراب من أولادهم، وأن المرض النفسي داء مثل أي مرض.
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