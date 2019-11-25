أسعار الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019.. وهدوء في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
751 إلى 753
|
عيار 22
|
688 إلى 690
|
عيار 21
|
657 إلى 659
|
عيار 18
|
563 إلى 565
|
عيار 14
|
438 إلى 439
|
عيار 12
|
375 إلى 377
|
الاونصة
|
23.352 إلى 23.423
|
الجنيه الذهب
|
5,256 إلى 5,272
|
الكيلو
|
750.857 إلى 753.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
757.00جنيه
|
47.01 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
694.10جنيه
|
43.10 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
662.56جنيه
|
41.14 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
567.91جنيه
|
35.26 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
441.70جنيه
|
27.42 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
379.91جنيه
|
23.51 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
283.95جنيه
|
17.63 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,549 جنيه
|
1,462 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,300 جنيه
|
329.10 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
757,196 جنيه
|
47,013 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
24 نوفمبر
|
757.20
|
662.56
|
567.91
|
441.70
|
378.60
|
23 نوفمبر
|
757.28
|
662.63
|
567.97
|
441.75
|
378.64
|
22 نوفمبر
|
758.18
|
663.42
|
568.64
|
442.27
|
379.09
|
21 نوفمبر
|
759.43
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
20 نوفمبر
|
762.83
|
667.49
|
572.13
|
444.98
|
381.41
|
19 نوفمبر
|
762.53
|
667.23
|
571.90
|
444.81
|
381.26
|
18 نوفمبر
|
463.62
|
668.19
|
572.73
|
445.45
|
381.81
|
17 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
16 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
15 نوفمبر
|
761.21
|
666.07
|
570.92
|
444.04
|
380.60