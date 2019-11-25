أسعار الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019.. وهدوء في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع





أسعار الذهب اليوم





حالة من الهدوء تمر بها أسعار الذهب خلال تعملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع ، مع توقعات باستمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 567.91 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.56 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 757.00 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,300 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 567.91 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر664.51 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 757.00 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,300 جنيه.









أسعار الذهب الأن



