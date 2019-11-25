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أسعار الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019.. وهدوء في سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

حالة من الهدوء تمر بها أسعار الذهب خلال تعملات اليوم الإثنين، أول تعاملات الأسبوع ، مع توقعات باستمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر اليوم الإثنين ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 567.91 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 662.56 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 757.00 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,300   جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  567.91 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر664.51 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر757.00  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,300  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 757.00جنيه      

 47.01 $

سعر الذهب عيار 22

 694.10جنيه

 43.10 $

اسعار الذهب عيار 21

662.56جنيه       

41.14 $

اسعار الذهب عيار 18

 567.91جنيه

35.26 $

سعر الذهب عيار 14

441.70جنيه

27.42 $

سعر الذهب عيار 12

379.91جنيه

23.51 $

سعر الذهب عيار 9

283.95جنيه

17.63 $

اسعار أوقية الذهب

23,549 جنيه

1,462 $

اسعار جنيه الذهب

5,300 جنيه

329.10 $

اسعار كيلو الذهب

757,196 جنيه

47,013 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

15 نوفمبر

761.21

666.07

570.92

444.04

380.60

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