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مصدر أمني: جاري البحث عن جثة شاب واقعة التنقيب عن الآثار بطنطا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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كشف مصدر أمنى أن الاجهزة الأمنية والمختصة تواصل أعمال البحث عن جثة الشاب "نادر.ر"، والذى لقى مصرعه أثناء التنقيب عن أثار بمنطقة جانبية القرشي بدائرة مركز طنطا، وتقوم الأجهزة بتوسعه حفرة التنقيب أسفل العقار، وتجهيز الحفر لنزول فريق الإنقاذ وأن الشاب توفى منذ أمس.

وكشف المصدر أن المتهمين اعترفوا أمام رجال المباحث، أن المتوفى كان يقوم بأعمال حفر داخل المنزل، بحثًا عن الأثار، وعقب تعمقه فى الحفر وعدم اتخاذ وسائل تأمين أعمال الحفر، انهارت الحفرة عليه، مما أسفر عن مصرعه.

وكانت مباحث قسم ثان بطنطا  قد القت القبض على ٥ أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار، داخل منزل في منطقة القرشي، بمدينة طنطا وذلك بعد إختفاء شخصين داخل حفرة التنقيب .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من الواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بقيام ٥ أشخاص بالتنقيب عن آثار وسقوط ٢ منهم  في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخصين فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور على أي منهما، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
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مصر طنطا تنقيب عن الاثار اخبار

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