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6 آلاف جنيه ينهيان حياة سائق توكتوك بدمياط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قام أمن دمياط، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على جزار وسائق قتلا صديقهما، إثر خلاف على حصيلة بيع توك توك فى دمياط.

حيث تلقى مركز كفر سعد، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثانى من العمر، عبارة عن هيكل عظمى بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية محاطة بسور مهجورة كائنة بناحية كفر سعد البلد دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن دمياط إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك 20 عام،ومقيم بذات الناحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقين له، وهما جزار 22 عام، وسائق توك توك، 21 عام، مُقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائى بأمنى (دمياط - الشرقية)، أسفرت عن ضبطهما الأول بنطاق أمن الشرقية والثانى بنطاق أمن دمياط.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة ارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجنى عليه، واتفاقه معهما على بيع التوك توك قيادته ملك، سائق 64 عاما، مُقيم بذات الناحية، واقتسام ثمنه فيما بينهما وتوجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيعه لآخر، 30 عام، مُقيم بالإبراهيمية بالشرقية نظير 6 آلاف جنيه.

عقب ذلك اختلفا مع المجنى عليه حول تقسيم المبلغ المالى حصيلة بيع التوك توك، فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والاستيلاء على المبلغ المالي.
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