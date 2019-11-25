السيناريست أيمن سليم: "حواديت الشانزليزيه" يوضح الجمال في مصر قديما.. والمسلسل صراع نفسي









أوضح السيناريست أيمن سليم، أنه كان يريد أن يقدم موضوع مختلف وجديد عن الموضوعات الموجودة فى السوق حالياً، فهو يريد أن يظهر جمال مصر قديما، والعادات والتقاليد التى اختفت حالياً.وتابع حديثه أثناء ضيافته على قناة "on e" مع الإعلامي وائل الابراشي قائلا: "هذه أول تجربة كتابية لى وشاركتني فى الكتابة زميلتي الصحفية نهي سعيد".وكشف سليم عن مضمون المسلسل أنه يوضح كيف كانوا يعيشوا الأجانب فى مصر، وكيفية تأقلم الطبقات والديانات مع بعضها رغم اختلافاتهم، مضيفاً أنه كان يريد أن يظهر غناء جديد وتقديم مونولوجات مختلفة غير الموجودة فى السوق حاليا، كما قال أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عبارة عن صراع نفسي.جدير بالذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياةالاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.كما يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.