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مدير أكاديمية النسور للكاراتية: نبني جيل جديد ينافس على البطولات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اختتمت أكاديمية النسور للكاراتية على مستوي القاهرة من اختباراتها بإشراف كابتن أحمد إبراهيم مدير فني الأكاديمية.

 

وعقد الاختبار بمقر مدرسة طلعت حرب بعين شمس بحضور لجنة فنية برئاسة كابتن حسن إبراهيم المختبر الدولى بالإتحاد المصري للكاراتيه  والكابتن مجدي النقيب إداري منطقة القاهرة للكاراتية وعدد من الرياضيين المهتمين باللعبة وأولياء أمور المتدربين.

 

وصرح كابتن أحمد إبراهيم مدير فني بالأكاديمية بأن قطاع الكاراتيه يحظى باهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة وذكر أن التدريب يسير وفقة خطة محكمة ووفقا للمعايير الدولية للعبة ولا يوجد أي محاباة أو مجاملة في الاختبارات وأن اللجنة المشكلة من الاتحاد تجري عملية فرز محكمة للمتدربين المنتقلين من حزام لآخر.

 

وأضاف أن المدربين يتم اختيارهم علي أعلي مستوي من اجل نقل خبرات أفضل للناشئين الجدد وتضم الأكاديمية عدد من المدربين الخبرة وهم " أحمد خضر - أحمد عبدالعزيز - تامر فاروق - تامر رضا - ماهر رجب - يوسف اشرف".


وذكر المدير الفني  إن الاختبارات تتم كل 3 أشهر للانتقال من حزام لآخر، لافتا إلى أنه يتم التدريب 3 أيام في الأسبوع، كل حزام على حدة، ويتم تدريبهم وفقا لخطة زمنية معينة يتم وضعها بمعرفة الجهاز الفني للعبة. 

 

من جانبه، قالت اللاعبة لوجين محمد السيد والحاصلة على الحزام البرتقالي، إن رياضة الكاراتيه مهمة جدا لبناء جسم الإنسان وتزيد من اللياقة البدنية، وتقدم الشكر لكل المدربين الفنيين الذين اهتموا بتنمية مهارتها وكذلك لما يبذلوه من جهد كبير من أجل النهوض باللعبة على مستوى منطقة القاهرة.

 

وتمنت اللاعبة البالغة من العمر 6 سنوات أن يتم تأهيلها من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية وغيرها محليا وخارجيا.

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