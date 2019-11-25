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محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل تغيير أسماء القرى المنافية للآدب (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
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محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
كساب أحمد
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علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على مطالبة النيابة بتغير بعض أسماء القرى في المحافظة المنافية للآداب، قائلًا: "أهالي قرية أبو عرصة التابعة لمركز بلقاس، تقدموا بطلب لتغير اسم القرية إلى بلقاس أول، وهذا الطلب تم تزكيته من نائب بلقاس".

وتابع محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه قام بتحويل الطلب للجهات المختصة لمخاطبة مديرية الأمن ومركز بلقاس، لأن أي تغير في مسمى قرية يستعدي تغير في شهادات ميلاد وبعض البطاقات وبعض الأختام المدارس، مشيرًا إلى أن مدير أمن الدقهلية أعلن عن موفقته لتغير اسم قرية "أبو عرصة" لقرية "بلقاس أول".

ولفت إلى أن تغير أسماء القرى يكون من الأهالي، مشيرًا إلى أن أسماء القرى الغريبة متداولة منذ عشرات السنوات، وبعضها منذ أيام الفراعنة، وبعض أسماء القرى صعبة جدًا ولكنها غير منافية للآداب.
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