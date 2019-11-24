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غدًا.. منة جلال ضيفة مادلين طبر في برنامج "مسا الورد"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:32 م
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منة جلال
منة جلال
محمود حنفي
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تستضيف الفنانة مادلين طبر، في حلقة خاصة من برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "المحور"، غدًا الإثنين الفنانة منة جلال.

وتكشف "منه" من خلال "مسا الورد" عن كواليس دورها بمسلسل "حواديت  الشانزليزية"، وأيضا أعمالها الفنية المقدمة.

جدير بالذكر أن برنامج "مسا الورد" يذاع عبر فضائية المحور من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة حتي الخامسة مساء.

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