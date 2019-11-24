"الجمارك" تشارك في تسريع الإجراءات للمشترين من معرض الرياض للسيارات





تشارك الجمارك السعودية، اليوم الأحد، في تسريع الإجراءات الجمركية على المشترين من معرض "الرياض للسيارات".





ونشرت الجمارك السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر منسوبي الجمارك وهم يواصلون عملهم داخل معرض الرياض للسيارات، ويقدمون جميع التسهيلات للمشترين.





كما أشارت "الجمارك" إلى أن قيامها بإصدار البطاقة الجمركية للمشترين بتواجدها في بالمعرض.





جائزة النجم الصاعد

يجدر الإشارة إلى أن الجمارك السعودية حققت جائزة "نجم لينكد – إن الصاعد"، كأفضل جهة حكومية في استقطاب الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019م.





استقطاب الموارد البشرية

جاء ذلك خلال حفل "جوائز لينكد – إن" السنوي، الذي أُقيم في مدينة دبي، بحضور وزير الدولة للذكاء الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عمر بن سلطان العلماء.





وقال وكيل الهيئة لرأس المال البشري بالهيئة العامة للجمارك إبراهيم اليحيى، بمناسبة تحقيق الجائزة: نسعد جميعًا في الجمارك السعودية بتحقيق هذه الجائزة، التي مُنحت نظير التفاعل، الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر صفحتها الرسمية في شبكة "لينكد – إن"؛ حيث حرصت الجمارك على الاستفادة المثلى من هذه المنصة العالمية وذلك من خلال عملية استقطاب الموارد البشرية في مختلف المجالات.





وأكد إبراهيم اليحيى، على أن خدمات الشبكة التي تُقدمها تفي بالكثير من متطلبات اختيار الكفاءات الوظيفية، ويأتي من أبرز ذلك الملائمة بين خصائص الوظائف ومؤهلات ومهارات شاغليها، كما أن الشبكة تُعد وسيلة فاعلة للكشف عن أفضل الخبرات والقدرات للموارد البشرية، مبينًا أن الجمارك السعودية تتطلع إلى أن تتبوأ المركز الأول إقليميًا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، ولذا تسعى إلى استقطاب الموارد البشرية المتميزة التي تُحقق رؤيتها.





الالتزامات الجمركية للنقل السريع

وفي وقت سابق، أوضحت الجمارك السعودية، الالتزامات المتعلقة بشركات النقل السريع.





وقالت الجمارك، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، إنها تتمثل في إرفاق البيان الجمركي مع فاتورة شركة النقل السريع عند وجود رسوم الجمركية، فصل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن أي رسوم أخرى في فاتورة شركة الشحن.





وشملت الالتزامات، دفع أي رسوم جمركية وتخليصها من الجمارك وجهات الفسح الأخرى، إعادة تغليف الشحنة من قبل شركة النقل السريع، فتح الشحنة وعرض محتوياتها وتمثيل صاحب الشحنة رسميًا أمام الجمارك.



