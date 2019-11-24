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بالتزامن مع طرحها على يوتيوب.. كاميلا كابيو تؤدي أغنية جديدة ضمن فقرات حفل جوائز AMAs 2019
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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أعلنت المغنية كاميلا كابيو عبر حسابها الخاص على موقع الانستجرام، أنها ستصدر فيديو كليب لأغنية جديدة لها "لفينج بروف" على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".
وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية، ذكر كاميلا أن طرح الاغنية سيكون في نفس الوقت الذي ستؤديها فيه، خلال فقرة غنائية ضمن مشاركتها في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية.
وكتبت كاميلا في المنشور "مفاجأة !! الفيديو كليب لأغنية ليفينج بروف سيصدر اليوم، وسأقدم الأغنية في فقرة غنائية في حفل الجوائز الأمريكية الليلة ! احبكم".
وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.
واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.
ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.
وجاءت الترشيحات للجوائز كما يلي، لجائزة فنان العام ترشح كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت.
ولجائزة أفضل فنان صاعد ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي".
ولجائزة أفضل ديو غنائي ترشح كل من أغني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية "Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل"، وأغنية "Señorita"، للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب بوست مالون و"سوي لي".
وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية، ذكر كاميلا أن طرح الاغنية سيكون في نفس الوقت الذي ستؤديها فيه، خلال فقرة غنائية ضمن مشاركتها في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية.
وكتبت كاميلا في المنشور "مفاجأة !! الفيديو كليب لأغنية ليفينج بروف سيصدر اليوم، وسأقدم الأغنية في فقرة غنائية في حفل الجوائز الأمريكية الليلة ! احبكم".
وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.
واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.
ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.
وجاءت الترشيحات للجوائز كما يلي، لجائزة فنان العام ترشح كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت.
ولجائزة أفضل فنان صاعد ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي".
ولجائزة أفضل ديو غنائي ترشح كل من أغني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية "Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل"، وأغنية "Señorita"، للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب بوست مالون و"سوي لي".
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