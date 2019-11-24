وجه أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة والمنتخب الأولمبي صدمة قوية إلى مسؤولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية.

بند الأهلي يحصن "بيكهام" من إغراءات الزمالك





وتوج أحمد رمضان بيكهام مع المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة رفض فكرة الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقام مسئولو نادي الزمالك بجس نبض بيكهام ، لمعرفة موقفة من الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة.

فيما اعتذر اللاعب عن خوض المفاوضات مؤكدًا رغبته في خوض تجربة احترافية، خلال الفترة المقبلة، وحال الرحيل عن وادي دجلة لأي فريق محلي يكون العودة إلى النادي الأهلي من جديد.

وعلم "الفجر الرياضي" أن النادي الأهلي وضع في عقد أحمد رمضان بيكهام مع نادي وادي دجلة بند يسمح له بإعادة اللاعب مقابل سداد 5 ملايين جنيه في أي وقت سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير أو بنهاية الموسم الجاري.