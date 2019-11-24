داليا مصطفى: "أي ست في الدنيا ملاك لحد ما أي راجل يحولها لشيطان"

قالت الفنانة داليا مصطفى، عن شخصيتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، إن شخصيتها في المسلسل محببة إلى قلبها وقريبة من شخصيتها الحقيقية، وأنها رمز الجمال في العمل.



وأضافت داليا أثناء لقائها على قناة " on e" مع الإعلامي وائل الابراشي "أن قسمت زوجة مصرية أصيلة مستحيل تتخان وفيها تفاصيل كثيرة وهتتحول من شخصية سوية إلى شخصية مرعبة".



وتابعت حديثها" أي ست في الدنيا هى ملاك لحد ما بيد أى راجل يحولها إلى شيطان".



وأوضحت داليا عن سعادتها بالمشاركة فى عمل مثل "حواديت الشانزليزيه"، فهي تحب حقبة الخمسينات وسعدت جدا بالعمل مع المخرج مرقس عادل، والمؤلف أيمن سليم، وكل فريق العمل "مي سليم، إدوارد، إياد نصار، انجي المقدم"



يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص، ويوضح الصراع بين الجمال والقبح.



والجدير بالذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.