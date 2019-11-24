أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد 24 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز فريق برشلونة على فريق ديبورتيفو ليجانيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 24 - 11 - 2019 :-

الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

نشرت صحيفة دون بالون الإسبانية، تفاصيل المكالمة التي جمعت البرغوث الأرجنتيني والمدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، وأكد ميسي خلال المكالمة: "‏اللعب كـ مهاجم وهمي ؟ لقد كان شيئًا أخذته بكل سهولة ، كطفل أحببت أن ألعب بهذه الحرية. قبل الكلاسيكو في البرنابيو عام 2009 ، اتصل بي جوارديولا وأخبرني أننا سنلعب بشكل مختلف، وبالفعل لعبت المباراة في مركز المهاجم الصريح وأكد لي جوارديولا أنني قدمت مباراة كبيرة افضل من هينري وإيتو".

برشلونة يوجه صفعة قوية لنيمار

يشكل الراتب الذي يحصل عليه نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي عائق كبير للأندية الراغبة في ضمه والحصول على خدماته وسيكون مضطراً لتخفيض مبلغ الـ30 مليون يورو في حالة أراد أن ينضم لريال مدريد الذي يرغب في تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي رحل في صيف العام الماضي أو العودة لبرشلونة من جديد، ولن يقدر فريق برشلونة على دفع راتب اللاعب البرازيلي.

الأربعاء.. برشلونة يحسم مصير مدرب بروسيا دورتموند

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المدير الفني لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر، سيكون تحت المجهر خلال مواجهة برشلونة المقبلة، وذلك بعدما دخل الفريق في نفق ظلم من حيث الأداء والنتائج تحت قيادته بالفترة الأخيرة، بسبب النتائج السلبية التي يحققها فالفيردي مدرب الفريق مع البارسا.

صفقة نارية تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

وضع مسؤولي فريق نادي رين الفرنسي شرط وحيد من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب إدواردو كامافينجا متوسط ميدان الفريق الاول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي، حيث وضعت إدارة البلوجرانا والمرينجي اللاعب على رادارهما من أجل تدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات القادمة.

مفاجأة.. ميسي يجهز لطعن سواريز

طلب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع مواطنه لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل أن يكون بديل لويس سواريز في الفترة المقبلة بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها هذا الموسم مع الفريق.

خبر سعيد لبرشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

تلقى ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني خبرا سعيدا في الساعات الماضية، حيث تعرض نيكولو باريلا لاعب فريق إنتر ميلان بالإصابة خلال مباراة فريقه بالأمس أمام تورينو بالدوري الإيطالي والتي حسمها رجال المدرب أنطوينو كونتي لصالحهم بثلاثية قبل مباراة البارسا المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحدد مصير مدافعه

أفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني أن توديبو سيرحل عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" أعطى الضوء الأخضر لرحيل توديبو خلال يناير المقبل.