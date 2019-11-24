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طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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أجري فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، جراحة لاستئصال ورم نادر من مريض يبلغ ٥٨ عاما، ويزن الورم ١٥ كيلو جرام، إذ تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياته، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لسلسة الجراحات الدقيقة التى تجرى بالمستشفى فى الآونة الأخيرة.
أجرى الجراحة فريق طبي يضم: الجراح الدكتور كمال ناجي استشاري الجراحه العامه، الجراح المساعد الطبيب مقيم دكتور عبد الرحمن المحمدي، دكتوره هناء محمد استشاري التخدير بألتامين الصحي، ومن التمريض مس حسناء.

أكد الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، أن المستشفى استقبلت المريض "م. م" ٥٨ عاما، مقيم بمركز بني مزار، يشكو من إمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وأجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط علي الأمعاء والحالبان ويستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم لما يسببه من خطر على حياته، فتم عمل استئصال القولون النازل بالكامل وتم توصيل مباشر للقولون مع المستقيم.

أضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لاجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

ونوه "سعد" أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي إستكمالًا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يجريها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمود محمد صاوي مدير عام فرع المنيا للتأمين الصحي، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وجه مدير المستشفى الشكر للدكتور محمود الصاوي مدير عام الفرع، والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة، على رعايتهما ودعمهما المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للإستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
طب المنيا ينجح في استئصال ورم يزن 15 كيلو من جسد مريض (صور )
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