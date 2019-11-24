بعد انتشار شائعة وفاته.. حسني حسني: "يوم ما هيجي ميعادي هتكل على الله" (فيديو)

عقب الفنان حسن حسني، على انتشار شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "كل يوم والتاني يموتني، مستعجلني على موتي ليه، لكل أجل كتاب، يوم ما هيجي ميعادي هتكل على الله وهمشي".



وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أولاده جاءوا إليه الساعة 1 ليلًا بالأمس للاطمئنان على حالته الصحية بعد انتشار شائعة وفاته.



وأضاف: "ليه بيعملوا كده، اللي نشر الشائعة دي لو راجل يقول هو مين، عشان ناخد حقنا منه، دي رابع مرة تحصل الشائعة دي، مش أول مرة ".



